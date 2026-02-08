TASSO INVESTITO E UCCISO SULLA TERAMO MARE, INTERVENTO DI POLIZIA LOCALE E ASL

Un tasso è stato investito e ucciso lungo la Teramo mare, nei pressi dello svincolo di Teramo Est. L’animale selvatico è stato rinvenuto privo di vita sul margine della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale con il vigile ecologico Calvarese per i rilievi di rito, insieme al Servizio Veterinario della Asl incaricato del recupero della carcassa. Secondo una prima ricostruzione, il decesso del tasso potrebbe risalire alla notte scorsa. L’episodio riaccende l’attenzione sul rischio di investimenti di fauna selvatica lungo le principali arterie di collegamento, in particolare nei tratti prossimi ad aree verdi e zone collinari.