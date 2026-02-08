MALTEMPO: ALLERTA IN EMILIA, UMBRIA, ABRUZZO, CALABRIA E CAMPANIA

Il maltempo continua a interessare l’Italia senza concedere tregua. Il flusso atlantico ha definitivamente preso il sopravvento sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo, innescando una sequenza di perturbazioni che stanno colpendo la Penisola da Nord a Sud. Piogge diffuse in pianura e abbondanti nevicate sulle Alpi segnano una brusca discontinuità rispetto alla lunga fase anticiclonica che ha caratterizzato gli ultimi anni. In questa fase il Paese si trova lungo la direttrice principale delle correnti oceaniche, che trasportano grandi quantità di umidità e precipitazioni su gran parte del territorio. Non si tratta di episodi sporadici, ma di un passaggio continuo di sistemi perturbati che mantiene elevato il livello di attenzione, soprattutto nelle aree già interessate da terreni saturi. Un surplus idrico che, se da un lato aumenta il rischio idrogeologico, dall’altro contribuisce a rifornire falde e bacini in vista dei mesi più caldi. Le previsioni indicano una prosecuzione del maltempo anche nei prossimi giorni. Fino alla seconda metà della prossima settimana sono attesi nuovi impulsi instabili, con piogge frequenti e temperature generalmente miti per il periodo, tipiche delle correnti atlantiche. Lo zero termico si manterrà a quote medio-alte, favorendo precipitazioni piovose a bassa quota e neve solo in montagna. Uno scenario diverso potrebbe delinearsi intorno alla metà del mese. In prossimità di San Valentino, i modelli previsionali iniziano a ipotizzare un cambiamento nella circolazione atmosferica: il flusso atlantico potrebbe spostarsi più a nord, lasciando spazio a un’irruzione di aria più fredda. Se confermata, questa evoluzione porterebbe a un sensibile calo delle temperature e a un ritorno della neve fino a quote basse, offrendo un volto più rigido dell’inverno anche su parte dell’Italia. Nel dettaglio, per la giornata odierna al Nord sono previste nubi in aumento con piogge in Liguria. Al Centro il cielo sarà molto nuvoloso, con piovaschi sulle regioni tirreniche dal pomeriggio. Al Sud peggioramento sulla Sardegna, in estensione entro sera anche alle altre zone. Lunedì al Nord cielo coperto con poche piogge; al Centro nuvoloso con precipitazioni sparse; al Sud condizioni di instabilità diffusa. Martedì molte nubi al Nord con rare piogge in intensificazione serale, Centro molto nuvoloso con piogge soprattutto sulle regioni tirreniche e Sud variabile con precipitazioni irregolari.