PAURA SUL MONTE GORZANO: ESCURSIONISTA DISORIENTATO DALLA NEBBIA, ATTIVATI I SOCCORSI

Momenti di preoccupazione sul monte Gorzano, dove un uomo di 35 anni, originario delle Marche, ha perso l’orientamento mentre stava effettuando un’escursione in quota. A causare le difficoltà è stata la fitta nebbia che, fin dalle prime ore, ha interessato l’area montana riducendo drasticamente la visibilità e rendendo complesso riconoscere sentieri e punti di riferimento. L’escursionista, non riuscendo più a individuare il percorso per fare ritorno alla propria auto, ha quindi lanciato l’allarme. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente le procedure di emergenza: dalla base di Pescara si è alzato in volo un elicottero dei vigili del fuoco con a bordo anche personale sanitario del 118, impegnato nel sorvolo della zona per localizzare l’uomo. Nel corso delle operazioni di ricerca, tuttavia, le condizioni meteorologiche sono gradualmente migliorate. La nebbia si è progressivamente diradata, consentendo all’escursionista di riacquistare visibilità e di riconoscere il tracciato seguito in precedenza. L’uomo è così riuscito a ritrovare autonomamente la strada per tornare al veicolo, facendo rientrare l’emergenza. Accertato che il 35enne fosse in buone condizioni di salute e non avesse bisogno di assistenza, l’intervento dei soccorsi è stato annullato e l’elicottero ha fatto rientro alla base. L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza di affrontare le escursioni in montagna con la massima prudenza, soprattutto in presenza di condizioni meteo instabili. Le autorità raccomandano di consultare sempre le previsioni prima di mettersi in cammino, di dotarsi di strumenti di orientamento adeguati e di comunicare l’itinerario previsto, evitando di sottovalutare i rapidi cambiamenti del tempo che possono verificarsi in quota.