QUATTRO RISTORANTI SUL GRAN SASSO, ECCO QUAL È IL "MIGLIOR RISTORANTE DEL PARCO"

La vittoria va alla Trattoria Le Quattro Ville, che in una puntata destinata a restare negli annali di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti riesce nell’impresa quasi impossibile di convincere tutti. Il locale di Castelvecchio Calvisio non riceve infatti neanche un’insufficienza da parte degli avversari e conquista persino un 9 pieno da Alessandro Borghese, evento rarissimo nella storia del programma. La nuova puntata del format condotto da Alessandro Borghese, in onda oggi, domenica 8 febbraio 2026, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, è stata dedicata alle eccellenze gastronomiche del Parco Nazionale del Gran Sasso. L’ottava tappa del viaggio porta il van dai vetri oscurati lungo le antiche vie della transumanza, tra borghi in pietra, pascoli d’alta quota e una cucina profondamente legata alla cultura pastorale. Tra Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Calvisio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi, i ristoratori si confrontano su piatti simbolo del territorio: sagne e fagioli, agnello alla griglia, tartufo, zafferano e carni pregiate, proposte nel solco della tradizione ma con sensibilità diverse. Lo “special” di puntata è la pecora alla cottora, antica ricetta dei pastori, cotta lentamente nella callara secondo un rito che affonda le radici nella storia del Gran Sasso. In gara, quattro ristoranti: Cuore Nero – Food&Relax di Daniela, Tagliavè di Raffaella, Trattoria Le Quattro Ville di Lucia e La Locanda sul Lago di Donatella. Come da regolamento, ogni ristoratore assegna un voto da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto, con i punteggi che restano segreti fino al confronto finale, quando si aggiungono anche quelli di Borghese. Nel dettaglio, Daniela propone al Cuore Nero una cucina territoriale con aperture alla sperimentazione, in un suggestivo locale in pietra nel cuore di Santo Stefano di Sessanio, valorizzando il tartufo. Raffaella, al Tagliavè di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, punta su un’atmosfera familiare e su una proposta genuina, ospitata negli spazi luminosi dell’ex asilo del paese. Donatella, alla Locanda sul Lago, rilegge la tradizione con equilibrio e rispetto, in una struttura storica immersa nel verde. A spuntarla, però, è Lucia con la Trattoria Le Quattro Ville, premiata per la coerenza, l’autenticità delle ricette e l’assenza di forzature. Un successo netto, suggellato da giudizi altissimi e da un consenso unanime che raramente si vede nel programma: nessuna insufficienza dagli avversari e un 9 firmato Borghese che certifica una vittoria senza discussioni e che ringrazia per aver scoperto un piatto sconosciuto.