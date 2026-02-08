DONNA TRAVOLTA DA UN TRENO, TRAFFICO FERROVIARIO SOSPESO

Una donna di circa 40 anni è stata travolta nel pomeriggio di oggi da un treno merci, poco prima del cavalcavia della circonvallazione di Santa Filomena, in direzione Pescara. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:20. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza della Life, i vigili del fuoco e la Polfer. Atteso anche l’arrivo del pubblico ministero di turno per gli accertamenti di competenza. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, la circolazione ferroviaria è stata sospesa nel tratto compreso tra Pescara e Montesilvano per consentire le verifiche dell’autorità giudiziaria. La sospensione ha causato disagi alla mobilità, con ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali; questi ultimi potranno subire anche limitazioni di percorso o cancellazioni. I convogli Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi sono il Frecciarossa 8828 Lecce–Venezia Santa Lucia, il Frecciarossa 8811 Milano Centrale–Lecce e l’Intercity 609 Milano Centrale–Lecce. Numerosi i disagi per i passeggeri, molti dei quali sono stati costretti a proseguire il viaggio con autobus sostitutivi.