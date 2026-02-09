DONNA SANGUINANTE IN CASA: «SONO CADUTA», MA SI SOSPETTA SUL COMPAGNO, QUALCHE ORA PRINA ERANO VOLATI VASI E PIATTI

È stata una chiamata al numero unico di emergenza, arrivata poco prima di mezzanotte, a far scattare l’intervento dei soccorsi in un’abitazione della circonvallazione occidentale di Sulmona. Quando l’ambulanza è giunta sul posto, i sanitari hanno trovato una donna di 56 anni in evidente stato di sofferenza, con ferite sanguinanti. Ha raccontato di essere caduta in casa. Una caduta, sulla quale però si nutrono molti dubbi. Come racconta il Centro, qualche ora prima del fatto, la donna e il compagno erano stati protagonisti di una lite, nel corso della quale vasi e piatti erano stati lanciati dal balcone in strada, rendendo necessario l’intervento di una volante della polizia per ripristinare la sicurezza e riportare la calma. E non solo, a giugno l’uomo era stato denunciato per aver colpito la donna con un coltello alla coscia, un fatto per il quale la Procura ha già chiesto il rinvio a giudizio. Dopo la presunta “caduta” la donna è stata trasportata al pronto soccorso e ricoverata in osservazione per un trauma cranico.