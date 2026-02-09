ENTRANO E RUBANO SOLDI E ORO, È IL TERZO FURTO IN MENO DI UNA SETTIMANA A MIANO, AVVISTATI TRE INCAPPUCCIATI CON UN PIEDE DI PORCO

Tre furti in meno di una settimana nella frazione teramana di Miano. È allarme tra i residenti dopo una serie di episodi che hanno preso di mira abitazioni situate soprattutto all’ingresso del paese, approfittando dell’assenza dei proprietari. L’ultimo colpo, in ordine di tempo, è stato messo a segno nel pomeriggio di venrdì, tra le 17 e le 18. I ladri si sono introdotti in una casa vuota forzando l’ingresso e hanno portato via circa mille euro in contanti e diversi monili in oro, il cui valore è ancora in fase di quantificazione. Al momento del furto non c’era nessuno all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Secondo alcune segnalazioni raccolte nella zona, sarebbero stati avvistati tre uomini incappucciati, uno dei quali armato di piede di porco. Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti tra i diversi episodi avvenuti negli ultimi giorni. La zona non è coperta da un sistema di videosorveglianza pubblica, ma potrebbero rivelarsi utili le immagini di alcune telecamere private presenti nei pressi delle abitazioni colpite. Proprio su questo fronte si stanno concentrando gli accertamenti delle forze dell’ordine. I furti sembrano seguire uno schema preciso: le case prese di mira sono quelle in cui risulta evidente l’assenza dei proprietari. Una modalità che sta alimentando timori tra gli abitanti della frazione, che chiedono maggiore attenzione e controlli per prevenire nuovi episodi.