LA DEA BENDATA SORRIDE A GIULIANOVA PAESE: VINTI 21.850 EURO CON UN TERNO SECCO

La dea bendata fa tappa a Giulianova Paese. Nella Tabaccheria Florio Matilde, nel cuore del centro storico, è stata centrata una vincita da 21.850 euro grazie a un terno secco sulla ruota Nazionale. La giocata vincente è stata registrata nei giorni scorsi nella ricevitoria di via del Popolo, da anni punto di riferimento per gli appassionati del Lotto. I numeri fortunati, scelti proprio in questo esercizio, hanno regalato un bottino significativo, anche se il vincitore – o la vincitrice – non si è ancora fatto avanti. Grande la soddisfazione dei titolari e dei clienti abituali, che hanno accolto la notizia con entusiasmo. Ora non resta che attendere che il fortunato si presenti per riscuotere e, magari, festeggiare insieme una vincita che ha acceso i riflettori sul quartiere.