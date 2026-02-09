FOTO/ LUPO E LUPA INVESTITI DA UN TRENO SULLA FERROVIA ADRIATICA

Due esemplari di lupo, una lupa e un lupo, sono stati rinvenuti senza vita questa mattina lungo la linea ferroviaria, al chilometro 23, in prossimità di Villa Pavone. Secondo le prime informazioni, i due animali sarebbero stati investiti da un treno in transito nelle prime ore della giornata. L’intervento è stato coordinato in collaborazione con RFI e la polizia locale. Le carcasse sono state recuperate e trasportate a Casalena, dove verranno sottoposte agli accertamenti previsti. È stato infatti disposto l’esame necroscopico per verificare con esattezza le cause della morte ed escludere eventuali ulteriori situazioni di rilievo. La segnalazione è partita nelle ore immediatamente successive all’impatto, consentendo l’attivazione rapida delle procedure di messa in sicurezza e recupero. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della presenza della fauna selvatica in prossimità delle infrastrutture ferroviarie e sui rischi legati alla convivenza tra traffico ferroviario e animali protetti.