VIDEO / ANGELO MARCONE: «CON I NUOVI 531 LOCULI, ROSETO SANA UNA FERITA APERTA DA TROPPO TEMPO, CON 260 FAMIGLIE CHE AVEVANO PAGATO E NON AVUTO IL LUOGO PER I PROPRI CARI DEFUNTI»

Non è solo la realizzazione di nuovi loculi, è molto di più. È, tanto per cominciare, una buona notizia, che arriva dopo anni e soprattutto grazie all’impegno preso dall’assessore ai Lavori Pubblici, nonché vicesindaco, Angelo Marcone. Dopo una vicenda lunga e complessa, che ha attraversato più amministrazioni negli anni, infatti, al cimitero del capoluogo sono state concluse le lavorazioni per la realizzazione dei nuovi loculi, ponendo fine a una situazione che aveva generato disagi e comprensibili sofferenze per molte famiglie. L’intervento, dal valore complessivo di 831 mila euro, ha consentito la costruzione di 531 nuovi loculi, un’opera di grande importanza sotto il profilo sia infrastrutturale che umano. Un risultato atteso da tempo, che oggi diventa realtà. Di questi loculi, infatti, 260 erano già stati venduti dalle precedenti amministrazioni, ma non erano mai stati realizzati. Una mancanza che aveva lasciato numerose famiglie senza la possibilità di dare una sistemazione dignitosa ai propri cari, nonostante l’acquisto già effettuato. Una ferita aperta che l’attuale amministrazione ha scelto di affrontare e risolvere. Con il completamento dei lavori, il Comune dà finalmente una risposta concreta a quelle persone che, con pieno diritto, attendevano il rispetto degli impegni presi. Un atto di responsabilità e di attenzione verso la cittadinanza, che ristabilisce un rapporto basato sulla correttezza e sulla trasparenza. La conclusione dell’opera non rappresenta solo la fine di un cantiere, ma anche la chiusura di una pagina difficile della storia amministrativa. Oggi, sotto una struttura che riveste un forte valore simbolico per tutta la comunità, il Comune può annunciare di aver mantenuto la parola data, mettendo al centro il rispetto delle famiglie e della memoria dei loro cari. Un intervento che testimonia come, anche di fronte a situazioni ereditate e complesse, sia possibile trovare soluzioni e restituire dignità, servizi e certezze ai cittadini.







