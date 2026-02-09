VIDEO/ SCATTA UN NUOVO PIANO SICUREZZA A TERAMO: 16 TELECAMERE AL PARCO FLUVIALE E CINQUE NUOVI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

Arriva un ulteriore piano di sicurezza per la città. È stata annunciata oggi, nel corso di un incontro allargato in Comune, l’installazione di 16 nuove telecamere al parco fluviale. Complessivamente, il sistema cittadino di videosorveglianza conta 94 dispositivi, di cui 14 con lettura targhe (OCR), in grado di monitorare oltre 90mila passaggi veicolari al giorno. Il piano è stato illustrato durante il confronto che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del comandante della polizia locale Franco Zaina che traccia un bilancio molto positivo svolto dai suoi uffici. Novità anche sul fronte del personale: è infatti appena concluso il concorso per nuovi agenti della polizia locale, inizialmente previsto per un solo posto. Grazie allo scorrimento della graduatoria, però, ne arriveranno subito cinque. Ad annunciarlo è stato l’assessore Graziano Ciapanna, che ha sottolineato come il rafforzamento degli organici rappresenti un tassello fondamentale per aumentare la presenza sul territorio e l’efficacia delle azioni di prevenzione.