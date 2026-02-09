RINFORZI ALLA QUESTURA DI TERAMO: ASSEGNATI 8 VICE ISPETTORI DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Rinforzi in arrivo alla Questura di Teramo. Nei giorni scorsi il Questore Pasquale Sorgonà ha accolto e dato il benvenuto agli otto Vice Ispettori della Polizia di Stato assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che andranno a potenziare l’organico degli uffici di viale Bovio. Nel corso dell’incontro, il Questore ha rivolto ai nuovi ispettori parole di incoraggiamento e un augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza dell’impegno e dell’attenzione richiesti da un territorio complesso come quello teramano. Dei nuovi arrivati, cinque vantano già una pregressa esperienza operativa, seppur con altre qualifiche, maturata presso le Questure di Siena, Ferrara, Firenze e Milano, oltre che alla Polizia Stradale di Ravenna. Tutti hanno frequentato il corso di formazione presso la Scuola di Polizia di Campobasso prima dell’assegnazione a Teramo. Il nuovo personale andrà a rafforzare in particolare gli uffici operativi, come le Volanti, e gli uffici interni maggiormente impegnati nelle attività amministrative e nei servizi di front office a supporto dei cittadini. La qualifica di Vice Ispettore riveste un ruolo strategico e operativo di primo piano all’interno della Polizia di Stato, rappresentando un fondamentale punto di collegamento tra la dirigenza e le qualifiche di base e contribuendo al supporto delle scelte organizzative e operative della Questura. “Si tratta di un’importante assegnazione di risorse – ha dichiarato il Questore Sorgonà – che testimonia l’attenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza verso il nostro territorio e verso le comunità della provincia di Teramo”.