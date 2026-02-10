VIDEO / NON ERANO PIPISTRELLI, IL NUOVO SOPRALLUOGO AL DELFICO SCOPRE IMPRONTE, MATERASSI SPOSTATI... SI PASSA ALLE DENUNCE





Nuovo sopralluogo questa mattina al Delfico, dove l’attenzione resta alta sul fronte della sicurezza. La preside del Convitto, Daniela Baldassarre, insieme al vicepreside Berardo Rabbuffo, ai Vigili del Fuoco e ad alcuni operai della Provincia, ha effettuato un’ispezione accurata all’interno dell’edificio per verificare l’eventuale presenza di intrusi abusivi. Un controllo resosi necessario alla luce delle ripetute segnalazioni di fluci accese, finestre apeerte,circostanza che aveva già fatto scattare più di un sospetto, ma che era stata ricondotta dalla stessa preside alla presenza dei pipistrelli. Non erano pipistrelli, e timori, questa volta, hanno trovato conferma. All’interno dei locali sono stati infatti riscontrati evidenti segni di presenze umane: impronte, materassi spostati, ambienti alterati e chiari indizi di passaggi tra il liceo e il Convitto, che lasciano poco spazio a interpretazioni alternative. Elementi concreti che attestano come persone estranee abbiano avuto accesso agli spazi del palazzo. Una scoperta che è già diventata una denuncia ai Carabinieri.

