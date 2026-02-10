VIDEO / LAVORI NELLE SCUOLE, D'ANGELO: «BLOCCATI DAI RITARDI DEI PROGETTISTI, ABBIAMO GIÀ INVIATO SETTE DIFFIDE... »





Cantieri dele scuole vhe non partono, perché non arrivano i progetti. Ottantasei milioni di euro bloccati. Sul fronte della ricostruzione scolastica, il presidente della Provincia Camillo D’Angelo fa il punto sui progetti attualmente in mano a Invitalia e sulle difficoltà che la Provincia sta incontrando nel rientrarne in possesso. “All’epoca – spiega D’Angelo – l’amministrazione delegò a Invitalia sia la gestione dei progetti sia l’esecuzione dei lavori sulle scuole. Una scelta che oggi sta creando non pochi problemi”. La Provincia, infatti, sta cercando di riottenere la titolarità degli elaborati progettuali per poter procedere con la ricostruzione vera e propria, non solo dei singoli edifici ma dell’intero sistema scolastico provinciale. Secondo quanto riferito dal presidente, sono già state avviate azioni formali: “Abbiamo sollecitato e diffidato sette studi di progettazione affinché restituiscano gli elaborati. Parliamo di progetti fondamentali per poter andare avanti”. Tuttavia, la risposta tarda ad arrivare. “Purtroppo troviamo sempre resistenze – aggiunge –: non tornano i progetti e, allo stesso tempo, non ci viene restituita la delega per poter operare come soggetto attuatore”. Una situazione di stallo che rischia di rallentare ulteriormente la ricostruzione delle scuole, motivo per cui la Provincia sta valutando iniziative più incisive. “Stiamo avviando azioni ben più importanti – annuncia D’Angelo – per accelerare e risolvere definitivamente questa vicenda”. In gioco ci sono progetti per un valore complessivo di 86 milioni di euro.

