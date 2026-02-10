FDI RICORDA A TERAMO E GIULIANOVA I MARTIRI DELLE FOIBE







Si sono svolte oggi a Teramo e a Giulianova due cerimonie commemorative dedicate al ricordo dei martiri delle foibe, con la deposizione di corone e di fiori in memoria delle vittime di una delle pagine più dolorose della nostra storia nazionale.

Le cerimonie hanno visto la partecipazione di cittadini e militanti in momenti di raccoglimento, riflessione e condivisione, volti a mantenere viva la memoria e a rendere omaggio a chi ha sofferto e perso la vita in quegli eventi tragici.

A Teramo la delegazione era capitanata dal consigliere comunale Pasquale Tiberi, mentre a Giulianova il gruppo era rappresentato dalla consigliera comunale e coordinatrice di Fratelli d’Italia Giulianova, Marialuigia Orfanelli.

Nel corso delle commemorazioni è stata recitata la Preghiera per i morti delle foibe, in un momento particolarmente intenso e partecipato.

«Ricordare significa custodire la verità storica e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e del rispetto.

È nostro dovere continuare a promuovere momenti di commemorazione e approfondimento affinché tali vicende non vengano mai dimenticate e possano contribuire a rafforzare la coscienza civile e il senso di comunità», dichiara Marilena Rossi.

Come consigliere regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Marilena Rossi rinnova l’impegno a sostenere e promuovere iniziative dedicate al ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, nella convinzione che la memoria condivisa rappresenti un elemento fondamentale per costruire un futuro fondato sul rispetto, sulla consapevolezza storica e sui valori democratici.