TURISMO, DI MATTIA E GRIMI AI VERTICI NAZIONALI DELLA FIEPET CONFESERCENTI





L’abruzzese Gianluca Grimi entra nella giunta nazionale di Fiepet–Confesercenti Abruzzo, l’associazione che riunisce gli esercizi pubblici e turistici d’Italia. La nomina è avvenuta nell’ambito del rinnovo degli organismi dell’associazione guidata dal piemontese Giancarlo Banchieri. «Una grande soddisfazione personale e per l’intera Confesercenti abruzzese – sottolinea Grimi – e anche una grande responsabilità. Stiamo vivendo infatti un momento storico fra i più complessi per gli esercizi pubblici, alle prese con le conseguenze delle circolari di molti prefetti e sindaci che impongono restrizioni importanti alle attività spesso per ragioni di sicurezza che però non dipendono certo dal lavoro degli esercenti. La trasformazione in atto è radicale e la sfida della rappresentanza associativa è quella di individuare soluzioni, affiancare la categoria, rapportarsi con le istituzioni affinché comprendano le ragioni degli esercenti. Una sfida che in Confesercenti vogliamo vincere». Grimi, imprenditore di Giulianova, è anche presidente regionale di Assoturismo, che in seno a Confesercenti riunisce tutte le associazioni attive in ambito turistico, a partire proprio da Fiepet. Un altro abruzzese, Valerio Di Mattia, ristoratore di Alba Adriatica, è stato eletto nella presidenza nazionale di Fiepet, il «parlamentino» dell’associazione. «Un incarico che assumo con grande senso di responsabilità -. ha commentato Di Mattia - ringrazio Confesercenti per la fiducia che mi è stata accordata in un momento assai importante per il settore. Insieme a Gianluca Grimi sono certo che avremo modo di impegnarci profondamente nel percorso che si apre in rappresentanza della struttura nazionale di Fiepet e degli esercizi pubblici e turistici abruzzesi» .