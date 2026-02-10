NAVARRA CHIAMA IL NEOCOMMISSARIO DEL PARCO: «GLI AUGURO UN BUON LAVORO, NEL COMUNE INTERESSE PER I NOSTRI MERAVIGLIOSI TERRITORI»

Un gesto sincero, carico di significato. Tommaso Navarra, alla guida del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dal 2016, ha voluto chiamare immediatamente il neocommissario Patrizio Schiazza subito dopo l’ufficializzazione della sua nomina, per complimentarsi e augurargli buon lavoro. Una telefonata che non era dettata dal dovere istituzionale, ma da un rapporto sincero di conoscenza e stima, maturato nel tempo, e soprattutto dalla comune passione per un territorio unico e meraviglioso. Navarra ha espresso parole di incoraggiamento e vicinanza, sottolineando quanto sia importante il compito che spetterà al neocommissario, per il futuro dell’area protetta. Al centro del colloquio, i territori del Parco: un patrimonio ambientale, culturale e umano di straordinaria bellezza, che richiede cura, visione e responsabilità. Un bene collettivo che va oltre i ruoli e le funzioni, e che chiama tutti a lavorare nella stessa direzione.