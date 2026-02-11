PSYCOSÌ / SENTIMENTO vs ATTRAZIONE... DESIDERARE vs AMARE, CHE SUCCEDE NEL NOSTRO CERVELLO QUANDO SENTIAMO LE FARFALLE NELLO STOMACO?



Chimica o Scelta? Il confine sottile tra corpo e cuore.

Cosa succede quando l’attrazione fisica incontra il sentimento? È possibile che l'una escluda l'altro, o sono due facce della stessa medaglia? Mi piace o lo amo? Quante volte ci siamo posti questa domanda? Spesso confondiamo il fuoco dell'attrazione con la stabilità del sentimento, o viceversa, temiamo che la mancanza di uno annulli l'altro. L'intervista di Bianca Sortino, direttice del sito Psycosí al doc Domenico de Berardis ci accompagna in un viaggio dentro i meccanismi della mente e delle emozioni. Abbiamo esplorato la differenza biologica tra desiderio e innamoramento. Perché a volte siamo attratti da chi non "sentiamo" vicino? Come integrare queste due spinte per costruire relazioni sane... perché "l' attrazione accende la miccia, ma è il sentimento che tiene acceso il fuoco"

Un’analisi lucida che ci aiuta a capire meglio chi amiamo e perché. Cosa imparerai da questa intervista? Come gestire il "corto circuito" emotivo. Il ruolo della mente nel desiderio.

