ENTRANO DA UNA FINESTRA E RUBANO 60MILA EURO IN GIOIELLI



Sono entrati da una finestra quando in casa non c’era nessuno, dopo aver studiato a lungo la zona e le abitudini dei proprietari. Sapevano anche che in quella villetta, non c’era sistema d’allarme. Così, hanno potuto agire in totale tranquillità, svuotando la cassaforte, dove c’erano 60mila euro in gioielli e una pistola, legalmente detenuta. Teatro del furto, un’abitazione della frazione di Poggio Santa Maria, tra Sassa e Tornimparte, nell’Aquilano, una zona molto colpita dai raid ladreschi nelle ultime settimane. Nelle stesse ore altri episodi si sono verificati al Torrione, dove alcuni appartamenti sono stati presi di mira con modalità analoghe, entrando dalle finestre e portando via contanti e preziosi. In uno dei casi i proprietari si trovavano all’interno dell’abitazione. In un alyro caso, sono riusciti a entrare e a dileguarsi passando dalla grondaia, poi hanno tentato un furto in un appartamento abitato da tre allievi della scuola sottufficiali della Guardia di Finanza, ma uno dei tre era in casa e ha messo i malviventi in fuga.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital