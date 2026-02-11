ROMPE LO SPECCHIETTO DELLA FERRARI E GLI STRAPPA UN ROLEX DA 25MILA EURO



Ha affiancato con lo scooter la Ferrari, urtando violentemente lo specchietto. Quando il proprietario dell’auto ha abbassato il finestrino, per capire cosa fosse accaduto, è spuntato un complice del centauro, che gli ha strappato l’orologio dal polso. Un gesto fulmineo, collaudato, da rapinatori esperti, al quale la vittima ha cercato di opporre resistenza, tanto che l’orologio, nella concitazione del momento, è volato nell’abitacolo. È a quel punto, però, che è comparsa una pistola, sotto la minaccia della quale, i due rapinatori hanno recuperato l’orologio, un Rolex Daytona in oro bianco del valore di circa 25 mila euro, e sono scappati. Teatro della rapina, una strada residenziale del centro di Milano, vittima della vicenda, alla quale il Messaggero oggi in edicola dedica un ampio resoconto con intervista, un imprenditore avezzanese di 66 anni, Massimo Pacilli.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital