VIDEO / BECCATO UN ALTRO TERAMANO "FURBETTO" INCIVILE

Ancora un gesto di inciviltà, ancora rifiuti abbandonati dove non dovrebbero essere. Stavolta è accaduto all’Oasi della Gammarana, dove un uomo ha pensato bene di utilizzare il cassone del supermercato per disfarsi dei propri rifiuti domestici. Un comportamento scorretto che non è passato inosservato. Le telecamere di videosorveglianza hanno infatti ripreso l’intera scena, consentendo di risalire rapidamente all’autore del gesto. Le immagini sono state esaminate nell’ambito dei controlli ambientali attivati in zona e hanno permesso di identificare il responsabile, che è stato sanzionato secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Determinante l’attività del Vigile ecologico Vincenzo Calvarese, impegnato da tempo nel contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, e i controlli disposti dall’assessora Graziella Cordone, che nelle ultime settimane ha intensificato il monitoraggio nelle aree più sensibili della città. L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di verifiche mirate contro chi continua a ignorare le regole della raccolta differenziata e del corretto conferimento. Per l’ennesimo “furbetto” dei rifiuti è arrivata la multa.

