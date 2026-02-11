SABATO ALL'ARGHIRÒ IL "MENÙ DEGLI INNAMORATI"







Una serata pensata per celebrare l’amore tra musica dal vivo, atmosfera intima e un menù dedicato. Sabato 14 febbraio il Caffè Arghirò di Teramo festeggia San Valentino con una proposta speciale che unisce gusto e intrattenimento in un’unica esperienza.

Nel locale di Viale Crispi 165, la Festa degli Innamorati prende forma in un ambiente caldo e suggestivo, tra luci soffuse e note dal vivo. A fare da cornice alla cena sarà un accompagnamento musicale capace di rendere ancora più coinvolgente la serata, trasformando il momento a tavola in un’occasione da ricordare.

Il “Menù degli Innamorati” si apre con un antipasto che combina cremoso di patate e funghi con capesante, gamberi bardati e passatina di ceci. A seguire fettuccine con scampi e calamaretti gratinati. Chiusura affidata alla frutta dolce della casa. Il costo è di 35 euro a persona, comprensivo di caffè e bevanda.

Un appuntamento pensato per le coppie che vogliono trascorrere San Valentino in un’atmosfera elegante ma accogliente, con piatti curati e musica dal vivo a fare da sottofondo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo 0861 226010 o il 351 6900916.