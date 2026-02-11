NASCE IN AMBULANZA ALL'ALBA UNA SPLENDIDA BAMBINA



Erano quasi le quattro del mattino quando la macchina dell’emergenza sanitaria teramana si è rimessa in moto per una situazione che, nel giro di pochi minuti, si è trasformata in una corsa contro il tempo. Una chiamata per una donna di Notaresco incinta e ormai prossima al parto. Una volta a bordo dell'ambulanza, però, i sanitari hanno compreso immediatamente che non sarebbe stato possibile arrivare in ospedale: il parto era ormai alle fasi decisive. Con lucidità e competenza sono state attivate le procedure previste in questi casi, mentre la futura mamma veniva assistita passo dopo passo nei momenti più delicati. Alle 3:55 la nascita di una splendida bambina, nata in ambulanza, rompendo il silenzio della notte e regalando un istante di forte emozione a tutto il personale coinvolto. Intanto la Centrale Operativa aveva già disposto l’intervento dell’auto medica, giunta poco dopo per controllare le condizioni di madre e neonata, poi trasferito all’ospedale Mazzini di Teramo.