VIA AI LAVORI DI RESTAURO DI SETTE CHIESE (TRE NEL TERAMANO)

I cantieri per il recupero e consolidamento antisismico di sette chiese, nelle province di L’Aquila e Teramo, sono pronti per partire sotto la guida della Soprintendenza Archeologia belle arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo. Un traguardo reso possibile anche grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra il Consiglio regionale dell'Abruzzo e la Soprintendenza. Un appalto finanziato con risorse Pnrr, per un importo di 3.160.734,96 euro. Il bando iniziale e tutte le successive procedure tecnico-amministrative sono state gestite congiuntamente con la struttura tecnica del Consiglio, fino a giungere all’attuale affidamento dei lavori. Toccherà ora alla Soprintendenza guidare la fase attuativa che porterà alla riconsegna delle strutture di culto alle comunità di riferimento. "La collaborazione tra Regione e Soprintendenza è vincente - ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri - Oggi iniziamo a raccogliere i frutti di un rapporto di elevato tenore istituzionale, che riconosce alle strutture dell'Assemblea Legislativa Regionale una competenza unica in materia di ricostruzione e gestione degli appalti pubblici”. Sul tema interviene anche l’assessore regionale alla cultura, Roberto Santangelo, che all’atto della convenzione tra gli Enti era vicepresidente del Consiglio e aveva agevolato i rapporti con la soprintendente dell’epoca, Cristina Collettini. “Per me non è un caso che l’avvio dei lavori di restauro di queste chiese, arrivi proprio all’inizio dell’anno di L’Aquila Capitale della Cultura. Una coincidenza benaugurale che permette di puntare il faro anche su piccoli e piccolissimi comuni, custodi di preziose meraviglie architettoniche dal profondo valore culturale e religioso. Il Consiglio regionale continui ad offrire al sistema regione il prezioso sapere acquisito nel campo della progettazione infrastrutturale, con una visione alta in materia di ricostruzione e recupero”.

In provincia dell’Aquila, gli interventi riguarderanno il consolidamento e restauro della chiesa della Madonna del Pantano o del Campo a Navelli; i lavori di sicurezza sismica nella chiesa di Madonna delle Grazie, sempre a Navelli; l’intervento di sicurezza sismica della Cappella Mazara a Sulmona e della chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Collepietro. Ulteriori interventi di sicurezza sismica, nel Teramano, interesseranno la chiesa di Santa Maria della Misericordia nel Comune di Giulianova, la Chiesa di Santa Maria Apparens o della Croce in Montagna nel Comune di Crognaleto e l'eremo di Santa Lucia della SS. Annunziata a Fano Adriano.