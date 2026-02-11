BENESSERE STUDENTESCO: L’UNIVERSITÀ DI TERAMO RIPARTE CON IL POLIAMBULATORIO NEL CAMPUS

L’Università degli Studi di Teramo conferma anche per quest’anno l’attivazione del Poliambulatorio Medico all’interno del Campus universitario Aurelio Saliceti, rafforzando il proprio impegno a favore del benessere, della salute e della qualità della vita studentesca. Il servizio è reso possibile grazie alla collaborazione istituzionale con la ASL di Teramo.

L’iniziativa si inserisce nelle azioni promosse nell’ambito del Placement e Student Experience, con l’obiettivo di sviluppare un modello di università sempre più attento alla persona, capace di affiancare alla formazione accademica servizi di supporto che favoriscano il successo formativo, l’inclusione e il benessere complessivo degli studenti.

«Il benessere degli studenti – ha dichiarato il Magnifico Rettore Christian Corsi – è un elemento centrale della visione strategica del nostro Ateneo. Il Poliambulatorio rappresenta un presidio importante di attenzione alla persona e un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni. Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla ASL di Teramo per il supporto e la disponibilità dimostrati».

«La student experience – ha aggiunto il Delegato del Rettore per il Placement e Student Experience Antonio Prencipe – si costruisce anche attraverso servizi che incidono concretamente sulla qualità della vita universitaria. Il Poliambulatorio contribuisce a creare un contesto più sereno e inclusivo, nel quale gli studenti possono concentrarsi sul proprio percorso di studio e di crescita personale. La collaborazione con la ASL di Teramo rappresenta un valore aggiunto per l’intera comunità accademica».

Con questa iniziativa l’Università degli Studi di Teramo conferma il proprio ruolo di istituzione attenta al benessere degli studenti e alla costruzione di un ambiente universitario sostenibile, responsabile e orientato alla persona.