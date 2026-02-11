SICUREZZA IN CITTÀ, CORONA CHIEDE IL TASER PER LA POLIZIA LOCALE

La sicurezza degli agenti impegnati quotidianamente sul territorio diventa tema centrale nel dibattito politico cittadino. È stata infatti presentata al Consiglio comunale una mozione per avviare l’iter che consenta di dotare la Polizia Locale di Teramo del Taser. Secondo il proponente, il consigliere di Fratelli d’Italia Luca Corona, si tratta di una misura volta a rafforzare la tutela di chi opera sul territorio:«La sicurezza di chi ogni giorno lavora per garantire l’ordine pubblico e la tutela dei cittadini deve essere una priorità assoluta», sottolinea nel documento depositato in aula. Il Taser. strumento non letale, già adottato in numerosi Comuni italiani, anche in Abruzzo, capace di fare la differenza nelle situazioni più delicate e potenzialmente pericolose. «Non è un’arma in più, ma un mezzo che può ridurre il ricorso alla forza fisica e limitare i rischi sia per gli operatori sia per le persone fermate», si legge ancora nella mozione di Corona. Negli ultimi anni, evidenzia, gli agenti della Polizia Locale sono chiamati sempre più spesso a intervenire in contesti complessi, con soggetti aggressivi o in evidente stato di alterazione. Da qui la richiesta di fornire strumenti adeguati e formazione specifica, nel pieno rispetto delle regole e dei diritti di tutti. La mozione impegna il Sindaco e la Giunta: ad avviare il percorso amministrativo necessario per dotare la Polizia Locale del Taser; a prevedere le risorse economiche per l’acquisto dei dispositivi e per la formazione certificata degli operatori; a definire regole chiare, protocolli sanitari e modalità di utilizzo trasparenti e tracciabili; a riferire periodicamente al Consiglio comunale sui risultati dell’introduzione dello strumento. «È una scelta di responsabilità e di buon senso: più sicurezza per chi indossa una divisa significa più sicurezza anche per i cittadini teramani. Proteggere chi ci protegge è un dovere, non uno slogan», conclude il consigliere.