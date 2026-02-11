CHIUSO IL PONTE DEL MARE A PESCARA, PER VERIFICHE TECNICHE

L’incidente non ha coinvolto persone. Per verificare con precisione l’entità e la natura del danno, è stato disposto un approfondimento tecnico specialistico: domani arriveranno da Milano i tecnici incaricati. In via precauzionale è stata firmata un’ordinanza che dispone la chiusura totale del ponte, sia sul lato nord sia sul lato sud, comprendendo sia il percorso pedonale sia quello ciclabile.