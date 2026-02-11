CHIUSO IL PONTE DEL MARE A PESCARA, PER VERIFICHE TECNICHE

Da stamattina il Ponte del Mare, a Pescara, è temporaneamente chiuso per accertamenti tecnici dopo che un mezzo impegnato nelle operazioni di ripascimento delle scogliere l'ha accidentalmente urtato danneggiando la gabbia di acciaio che riveste la parte sottostante della struttura.
L’incidente non ha coinvolto persone. Per verificare con precisione l’entità e la natura del danno, è stato disposto un approfondimento tecnico specialistico: domani arriveranno da Milano i tecnici incaricati. In via precauzionale è stata firmata un’ordinanza che dispone la chiusura totale del ponte, sia sul lato nord sia sul lato sud, comprendendo sia il percorso pedonale sia quello ciclabile.