LOCALE SOTTO SEQUESTRO PER SERATE DANZANTI NON AUTORIZZATE

Scattano i sigilli per un locale della fondovalle Salinello, a Tortoreto, teatro negli ultimi mesi di serate musicali ed eventi di intrattenimento andati avanti fino a notte inoltrata. Il provvedimento di sequestro penale è stato eseguito dalla Guardia di finanza di Giulianova, al termine di un controllo mirato all’interno della struttura. Durante l’ispezione sarebbero emerse irregolarità ritenute gravi, tali da determinare il sequestro delle aree e dei beni collegati all’attività. L’operazione si inserisce nell’ambito delle verifiche svolte dalle Fiamme gialle sul territorio per accertare il rispetto delle normative vigenti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sulle contestazioni mosse né sugli eventuali sviluppi a carico dei responsabili.