SFONDATA NELLA NOTTE LA VETRINA DELLA TABACCHERIA DI PIAZZA GARIBALDI

Tentato furto nella notte in piazza Garibaldi, dove ignoti hanno tentato un colpo ai danni della tabaccheria di fronte al Monblanc. L’episodio si è verificato nelle ore più buie, quando la zona era deserta: la vetrina dell’esercizio è stata sfondata, probabilmente utilizzando una mazza, ma non ha ceduto. All’arrivo delle forze dell’ordine, i malviventi si erano già dileguati. Non hanno via merce o denaro. Determinanti per le indagini saranno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona e dell’attività commerciale. I filmati avrebbero ripreso l’azione e potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili. Riuscito invece il furto nella vicina barberia, dove hanno portato via alcune macchinette da barba. Si tratterebbe di un giovane uomo, sulla ventina, a volto scoperto, ripreso dalle telecamere.