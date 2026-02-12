VALORIZZAZIONE MONTAGNA E AREE INTERNE: MINISTERO DELL’AGRICOLTURA APPROVA PROGETTO SUL PARCO SIRENTE VELINO

Il progetto per la "Valorizzazione dei prodotti della montagna e delle aree interne" presentato dal Parco Sirente Velino è stato approvato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che ha stanziato un finanziamento di 400mila euro. Una proposta inserita nel solco del piano già avviato dal Masaf, di cui è sottosegretario l'aquilano Luigi D'Eramo, che punta a stimolare iniziative nelle aree interne del Paese, con il dichiarato intento di contrastare lo spopolamento attraverso la creazione di economie di territorio sostenibili e sufficienti a garantire “la restanza”, ovvero a creare condizioni di vita attrattive soprattutto per i più giovani. A questo scopo, il Parco ha elaborato un progetto che si traduce in un "patto sociale" per un modello di sviluppo “integrato”, coinvolgendo gli attori locali, elaborando una mappatura del patrimonio territoriale che consenta di individuare le aziende, gli artigiani, le eccellenze, le capacità professionali, le produzioni, le storie di successo. "Tra i vari obiettivi dell'Ente - spiega il presidente del Parco Sirente Velino Francesco D'Amore - c'è quello di promuovere un'economia sostenibile, che tenga conto degli equilibri dell'ambiente, a supporto delle circa 60 aziende agricole del territorio e dei loro prodotti di alta qualità". "Con questa iniziativa acceleriamo su un percorso che parte da lontano e lavoreremo con ancora più strumenti per creare un sistema sinergico che incentivi le attività, accompagnandole dalla produzione alla vendita delle nostre eccellenze", conclude D'Amore.