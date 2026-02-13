SIMONE MISTICHELLI ENTRA IN ITALIA VIVA, MARIA ELENA BOSCHI ED ENRICO BORGHI A TERAMO PER ACCOGLIERLO



Saranno Maria Elena Boschi e Enrico Borghi ad accogliere a Teramo l’ingresso di Simone Mistichelli in Italia Viva - Casa Riformista. I due esponenti nazionali del partito, infatti, prenderanno parte all'assemblea regionale di IV, che si terrà nella nostra città e segnerà l’adesione ufficiale del consigliere comunale, ex Insieme Possiamo ma da tempo confluito nel gruppo misto. Ad annunciarne l’ingresso è stato il Presidente regionale di Italia Viva Camillo D'Alessandro. "Siamo in cammino verso la costruzione di Casa Riformista e lo facciamo partendo dai territori e da chi li rappresenta. A Teramo con il Consigliere comunale Simone Mistichelli che entra a fare parte della comunità di Italia Viva."

L’iniziativa dal titolo “Verso Casa Riformista” che si terrà venerdì 20 febbraio alle 17:30 presso la sala Ipogea di Teramo, spiega il Presidente provinciale di Italia Viva Elvezio Zunica, "rappresenta un appuntamento politico di rilievo regionale e nazionale per il mondo riformista abruzzese. Con noi il centro-sinistra può tornare a vincere ovunque".

Proprio all'apertura dei lavori sarà presentato l'ingresso del consigliere comunale della Città di Teramo, Simone Mistichelli, in Italia Viva – Casa Riformista.

"Un'adesione - spiegano gli esponenti di IV D'Alessandro e Zunica - che ci onora e che va a rafforzare la presenza

del partito nel Capoluogo, confermando la crescita del progetto riformista sul territorio. La partecipazione di Boschi e Borghi sottolinea il valore politico dell’iniziativa e l’attenzione della dirigenza nazionale verso il percorso riformista abruzzese."

L’assemblea è aperta non solo agli iscritti e agli amministratori, ma anche “a tutti i cittadini interessati a contribuire a un progetto politico che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione”.