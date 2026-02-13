INVESTITI E UCCISI TRE TASSI SULLE STRADE TERAMANE

Investiti e uccisi 3 tassi sulle strade del Teramano nelle ore serali di ieri. Due animali nella zona di San Nicolò e Villa Tofo ed uno nei pressi della galleria di Frondarola,sulla SS 80. Quest’ultimo tra l’altro pesava circa 15Kg. e risulta una perdita rilevante per la fauna selvatica. Sono stati allertati il servizio Veterinario per il recupero ed i successivi esami necroscopici nonché il Funzionario Vincenzo Calvarese della Polizia Locale . I mustelidi preferiscono muoversi di notte per cacciare e gli utenti della strada dovrebbero prestare particolare attenzione durante la marcia.I noltre in questo periodo tali animali sono dediti alla riproduzione e la loro scomparsa comporta un rischio per la stessa specie.