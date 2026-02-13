CROLLO NEL CANTIERE ESSELUNGA, CHIUSA L’INCHIESTA DELLA PROCURA DI FIRENZE: OTTO INDAGATI PER LA MORTE DI CINQUE OPERAI

La Procura della Repubblica di Firenze ha chiuso l’inchiesta sul cedimento della trave avvenuto il 16 febbraio 2024 all’interno del cantiere per la realizzazione di un nuovo supermercato Esselunga, tragedia che costò la vita a cinque persone e provocò il ferimento di altre tre. A conclusione degli accertamenti sono otto gli indagati: cinque persone fisiche e tre società. A vario titolo vengono contestati i reati di omicidio colposo, lesioni personali, disastro doloso e numerose violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

IL CROLLO NEL CANTIERE

Il cedimento della trave si verificò nell’area dove un tempo sorgeva il Panificio militare, zona destinata a ospitare un nuovo punto vendita della catena Esselunga. Il collasso della struttura provocò il crollo di parte dell’impalcato, travolgendo gli operai impegnati nei lavori.

Le indagini, coordinate dai pubblici ministeri Alessandro Falcone e Francesco Sottosanti, hanno ricostruito ruoli e responsabilità lungo la filiera della progettazione e dell’esecuzione dell’opera.

LE SOCIETÀ E I NOMI COINVOLTI

Tra le aziende già note figurano la Rdb Ita e la Italprefabbricati, entrambe di Atri, in provincia di Teramo, indicate come le società che progettarono e realizzarono la trave finita al centro dell’inchiesta. Tra gli indagati compaiono l’ex patron Alfonso D’Eugenio e il progettista Carlo Melchiorre. Secondo quanto riportato dall’edizione fiorentina del quotidiano La Nazione, nei capi di imputazione notificati nelle scorse ore è inserita anche la Aep, Attività edilizie Pavesi, con sede a Pavia, insieme al suo rappresentante legale Luca Dario Domingo Garini. La Aep aveva ricevuto l’incarico di eseguire l’appalto da La Villata, società immobiliare riconducibile a Esselunga e proprietaria dell’area interessata dall’intervento edilizio. Con la chiusura delle indagini preliminari si apre ora la fase che potrebbe portare alla richiesta di rinvio a giudizio per gli indagati. La tragedia del 16 febbraio resta una delle più gravi sul fronte della sicurezza nei cantieri registrate negli ultimi anni in città.