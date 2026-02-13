ADDIO A GRAZIANO CIMINI, GEOMETRA E BANDIERA DELLA PALLAMANO TERAMANA

Teramo piange Graziano Cimini, scomparso nella notte all’età di 60 anni. Stimato geometra libero professionista, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Villa Mosca. A causarne il decesso sarebbe stato un malore improvviso sopraggiunto nel sonno. Molto conosciuto in città anche per il suo passato sportivo, Cimini è stato atleta e capitano delle formazioni teramane di pallamano, legando il proprio nome ai successi della Met-Eur Interamnia e alle squadre di Serie A. Una passione nata fin dai tempi della Gammarana e proseguita poi come dirigente e team manager, contribuendo alla crescita di importanti realtà cittadine e alla conquista di due campionati. Lascia la moglie Mariaelena e i figli Jetmir e Sadri. La salma è esposta alla casa funeraria Petrucci Carlo di Villa Pavone. I funerali si terranno domani, sabato 14 febbraio, alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore di via Pannella, a Teramo.