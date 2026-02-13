FOTO/ STRADA PER IL NUOVO IZS, RESIDENTI ESASPERATI: “SUBITO LA MANUTENZIONE”

A Colleatterrato Alto, in via Sante Marcangelo, cresce la protesta dei residenti per le condizioni della strada che conduce al nuovo Istituto Zooprofilattico. Da tempo l’arteria versa in uno stato di totale abbandono: buche profonde, rami non tagliati, passaggio continuo di trattori, greggi e mezzi pesanti l’hanno trasformata in una vera e propria mulattiera. Circa due mesi fa, presso l’istituto zooprofilattico, si è tenuta una riunione con dirigenti dell’Izs e proprietari dei terreni interessati, durante la quale è stato illustrato il progetto della nuova strada: due corsie, illuminazione, canali e banchine drenanti. Un intervento importante, che dovrebbe partire in primavera e che prevede anche espropri delle aree necessarie. All’incontro non era presente il sindaco, né rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il problema, però, è l’immediato. I lavori non sono ancora iniziati e, nel frattempo, la strada resta impraticabile. I residenti ricordano che in passato, con l’assessore Valdo Di Bonaventura, venivano effettuati interventi di manutenzione ordinaria, almeno per chiudere le buche e garantire sicurezza. Oggi, denunciano, non si vede alcun intervento. La richiesta è chiara: in attesa dell’avvio del nuovo cantiere, si provveda almeno a una sistemazione provvisoria. I cittadini invitano l’assessore Sbraccia, il sindaco e chi di competenza a effettuare un sopralluogo per rendersi conto direttamente delle condizioni della strada. A firmare l’appello è Massimiliano Di Gianvito, a nome dei residenti.