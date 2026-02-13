VIDEO/ INVERSIONE PER FERMARSI A PARLARE CON UNA PROSTITUTA, SCONTRO FRONTALE CON UNA MOTO: CENTAURO IN GRAVISSIME CONDIZIONI

Grave incidente lungo la strada per la Bonifica del Tronto. Come raccontato da un testimone del fatto, un automobilista avrebbe effettuato un’inversione di marcia per fermarsi a parlare con una prostituta, finendo però per scontrarsi con una moto che sopraggiungeva in senso opposto. Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai soccorritori intervenuti sul posto. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Mazzini di Teramo, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. I militari hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada per consentire le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso.