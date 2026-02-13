TAMPONAMENTO SULLA TERAMO MARE: TRAFFICO RALLENTATO VERSO GIULIANOVA

Disagi alla circolazione lungo la Teramo Mare, nel tratto di Mosciano Sant'Angelo in direzione Giulianova, dove la carreggiata si restringe. Un tamponamento tra un’auto e un furgone ha provocato rallentamenti e code nel corso della mattinata. I conducenti dei due veicoli hanno riportato ferite lievi. Entrambi sono stati soccorsi sul posto dal personale sanitario, che ha prestato le prime cure e svolto gli accertamenti necessari per verificarne le condizioni. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi e per garantire la sicurezza della circolazione. Presenti anche gli operatori Anas, impegnati nelle operazioni di ripristino e nella gestione della viabilità nel tratto interessato.