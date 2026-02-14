DOCENTE LITIGA DI CONTINUO CON TUTTI I COLLEGHI... E LA SCUOLA SI SVUOTA



Classi vuote o quasi per due giorni in una scuola elementare di Avezzano. La decisione è stata presa dalle famiglie, preoccupate per il clima che si è venuto a creare all’interno del plesso. Alla base della protesta ci sarebbero tensioni ripetute tra un docente e il resto del corpo insegnante, che sfociano in liti e discussioni animate. Secondo quanto emerge dalle cronache del Centro, i contrasti – attribuiti al comportamento di una sola persona – avrebbero progressivamente deteriorato l’ambiente di lavoro, provocando disagio anche tra gli alunni, spesso presenti durante le discussioni. La dirigenza scolastica è a conoscenza della situazione da settimane e ha avviato un confronto costante con genitori e insegnanti per ristabilire un clima sereno. Intanto, nel tentativo di sollecitare una soluzione, alcune famiglie hanno scelto di non mandare i figli a scuola: dalla mattinata di giovedì almeno quattro classi risultano del tutto o parzialmente assenti.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital