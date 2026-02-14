ACCECATA DAL LASER, MAMMA CON BIMBO RISCHIA FRONTALE





Ha rischiato un grave incidente, mentre tornava a casa dopo aver preso il figlio a scuola. Una madre di Lanciano ha sfiorato un frontale, solo perché tre minorenni, per un gioco idiota, avrebbero puntato un laser contro il parabrezza dell’auto, abbagliandola. Accecata dalla luce improvvisa, la mamma ha perso il controllo del mezzo, sfiorando un frontale e finendo contro il marciapiede. L’impatto ha provocato lo scoppio di un pneumatico. Fortunatamente né la donna né il bambino hanno riportato ferite, ma lo spavento è stato notevole. A segnalare l’accaduto, riportato dal Centro, è stato un testimone, ma i tre ragazzini si erano già dati alla fuga tra le palazzine



Foto: elaborazione AI - certastampa digital