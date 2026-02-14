VIDEO/ DICIASSETTENNE DISABILE AGGREDITO E GETTATO IN UN CASSONETTO, CI SONO DUE INDAGATI

Un ragazzo di 17 anni con disabilità è stato aggredito da alcuni coetanei e gettato per due volte in un cassonetto dei rifiuti nel centro di Silvi. L’episodio, avvenuto una decina di giorni fa in piazza Iris, è ora al centro di un’inchiesta della Procura per i minorenni, che ha già iscritto due giovani nel registro degli indagati. Secondo la ricostruzione fornita dal padre, il ragazzo sarebbe stato preso di mira da tempo con insulti e spinte. Quel giorno il gruppo gli avrebbe sottratto il cellulare, acquistato di recente per favorirne l’autonomia, per poi sollevarlo di peso e lanciarlo in un bidone. Uscito una prima volta, sarebbe stato nuovamente spinto dentro e colpito con un bastone. Alcuni passanti sono intervenuti richiamando gli aggressori e allertando i carabinieri, arrivati poco dopo. Il 17enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Atri e dimesso con una prognosi di dieci giorni per escoriazioni e contusioni. Le indagini, coordinate dal procuratore minorile David Mancini, puntano a chiarire l’esatta dinamica dei fatti anche attraverso le immagini di videosorveglianza della zona. Sui social numerosi i messaggi di solidarietà alla famiglia. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha condannato l’accaduto, ribadendo la necessità di un impegno condiviso tra istituzioni, scuole e famiglie per contrastare bullismo e violenza tra i più giovani. Soldiarietà anche dal sindaco di Pineto Alberto Dell'Orletta.