S'ACCASCIA A MUORE ALL'IMPROVVISO A 41 ANNI

È stato un improvviso malore a spezzare la vita di un uomo di 41 anni nella tarda serata di ieri ad Alba Adriatica. L’episodio si è verificato intorno alle 22.30 all’interno dell’area della stazione ferroviaria, sotto gli occhi di alcune persone presenti in quel momento. Stando alle prime informazioni, il 41enne si sarebbe sentito male all’improvviso, crollando a terra. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Alba Adriatica insieme al personale sanitario giunto da Giulianova con un mezzo medicalizzato. I soccorritori hanno provato a rianimarlo a lungo, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Per fare piena luce sull’accaduto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale e gli agenti della Polizia Ferroviaria.