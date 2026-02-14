FOTO/ FURTO CON DESTREZZA IN GIOIELLERIA A 100 METRI DALLA QUESTURA, LA COPPIA E' STATA RIPRESA DALLE TELECAMERE

A prima vista sembrava una visita come tante. Invece si è trasformata nell’ennesima brutta sorpresa per una storica attività cittadina. Teatro dell’episodio, la gioielleria Sogno d’Oro, in viale Bovio, a Teramo. Una coppia – lui e lei, abiti curati, modi impeccabili – è entrata in negozio mostrando interesse per alcuni preziosi. Sorrisi, domande puntuali, apprezzamenti per la qualità dei pezzi esposti. Sul banco il tradizionale panno dell’orafo. Poi i saluti, altrettanto garbati. Nulla lasciava presagire quanto sarebbe emerso di lì a poco. Solo in un secondo momento il titolare si è accorto che all’appello mancava un gioiello. Un’assenza silenziosa, consumata con abilità. Un furto con destrezza messo a segno senza forzature né clamore, ma con un copione studiato nei dettagli. È scattata immediatamente la denuncia. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato i due, ora ricercati. Resta l’amarezza per un episodio che colpisce non solo un commerciante, ma l’intera comunità, e che dimostra come professionalità e gentilezza possano talvolta trasformarsi in strumenti di raggiro. Indaga la Polizia.