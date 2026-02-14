TRATTENUTI E PORTATI DALLA POLIZIA DI STATO AI C.P.R. IN ATTESA DI RIMPATRIO UN CITTADINO RUMENO ED UNO EGIZIANO AUTORI DI GRAVI REATI

Doppio provvedimento di trattenimento disposto nei giorni scorsi dal Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, nei confronti di due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, entrambi con precedenti per reati di particolare gravità. Giovedì scorso è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di CPR di Potenza – Palazzo San Gervasio un cittadino rumeno di 32 anni, appena scarcerato dalla casa circondariale di Teramo. L’uomo era detenuto per una serie di reati che comprendono maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, spaccio di sostanze stupefacenti, rapina e furto in abitazione. Il trasferimento è stato eseguito dagli agenti della Questura di Teramo, che hanno prelevato il trentaduenne direttamente dal carcere, notificandogli i provvedimenti previsti e conducendolo poi nella struttura lucana, dove resterà in attesa delle procedure di rimpatrio.

Nella giornata di ieri un analogo provvedimento ha riguardato un cittadino egiziano di 43 anni, rintracciato durante i controlli del territorio effettuati dal personale della Questura. L’uomo, con precedenti per rissa e lesioni personali, è stato accompagnato presso il Centro di permanenza per i rimpatri di CPR di Roma – Ponte Galeria. Entrambi i soggetti risultavano irregolari in Italia. L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi di contrasto all’immigrazione irregolare predisposti dalla Questura di Teramo, con particolare attenzione alle situazioni in cui la permanenza illegale sul territorio si accompagna alla commissione di reati gravi.