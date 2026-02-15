VIDEO-FOTO/ PUTIGNANO ABBANDONATA: CONTRO IL COMUNE DI TERAMO E LA TERAMO AMBIENTE (TE.AM) L’ACCUSA DI UNA FRAZIONE LASCIATA NEL DEGRADO

Il cimitero nel degrado

Il simbolo più evidente dell’abbandono è il cimitero della frazione, gestito da Teramo Ambiente. Secondo il Comitato, la situazione sarebbe «pietosa»: erbacce ovunque, manutenzione carente, la chiesetta interna e l’ossario lasciati in condizioni indecorose. Un luogo che dovrebbe rappresentare memoria e rispetto si presenta invece come una cartolina sbiadita di incuria. «Non è tollerabile», denuncia Di Gianvito, «che i cittadini debbano assistere a uno spettacolo del genere proprio nel luogo dove riposano i loro cari».

Strade sporche e manutenzione fantasma

Non va meglio sul fronte della pulizia urbana. Le strade – raccontano i residenti – vedono operatori e mezzi «forse una volta all’anno». Foglie, sterpaglie e rifiuti si accumulano ai bordi delle carreggiate senza che nessuno intervenga con regolarità.

Un quadro che stride con le tasse pagate dai cittadini e con le rassicurazioni periodiche sull’efficienza del servizio.

L’antica chiesetta chiusa dal terremoto

A completare il quadro, un’antica chiesetta del quartiere chiusa dai tempi del sisma e mai restituita alla comunità. Nessun progetto chiaro, nessuna tempistica certa. Solo silenzio. Eppure Putignano non è una periferia dimenticata ai confini del territorio. Qui risiede anche l’assessora Pina Ciammariconi. Una presenza che, secondo il Comitato, non si è tradotta in maggiore attenzione per la frazione se non nelle intitolazioni delle strade e numeri civici.

Promesse evaporate

Tra le questioni più sentite c’è la mancata realizzazione di una sede sociale per il quartiere. Una promessa che, assicurano i residenti, era stata presa direttamente dal sindaco. Un impegno che oggi appare svanito nel nulla.

«È sparito, come nel suo stile», attaccano dal Comitato. «Ha fatto perdere le sue tracce e con esse l’impegno assunto verso i cittadini».

L’antenna 5G e le priorità sbagliate

A due passi dall’abitazione dell’assessora è stata recentemente installata una nuova antenna 5G. Un intervento rapido, efficace, concluso in tempi record. Una celerità che – secondo molti residenti – contrasta con la lentezza esasperante nel risolvere i problemi quotidiani del quartiere. Il messaggio che passa è chiaro: quando si vuole, si fa. Ma per Putignano, evidentemente, non si vuole abbastanza. Il Comitato di quartiere chiede risposte ufficiali, un cronoprogramma di interventi e un confronto pubblico con l’amministrazione comunale e Teramo Ambiente. Putignano non chiede privilegi. Chiede decoro, rispetto e la stessa attenzione che spetta a ogni altra parte della città. Nel nostro giro abbiamo incontrato, per caso, anchr l'ex assessore Valdo Di Bonaventura che non si è risparmiato nelle accuse a Team e Comune sullo stato pietoso di tutti i cimiteri frazionali.