LADRI IN CASA DI UN ALTISSIMO MANAGER PUBBLICO, TUTTO A SOQQUADRO MA NON HANNO RUBATO NULLA



La scoperta è avvenuta solo ieri mattina, quando il proprietario è tornato nell’appartamento dopo un periodo di assenza: all’interno, ogni ambiente era stato messo a soqquadro. Cassetti svuotati, armadi aperti, oggetti sparsi sul pavimento e mobili spostati, ma nessun bene apparentemente sottratto. L’abitazione presa di mira si trova nella zona di San Sisto all’Aquila e appartiene al manager sanitario Paolo Costanzi, circostanza che ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori, che ipotizzano anche un’intrusione finalizzata alla ricerca non di valori, ma di documenti legati all’attività del manager. Costanzi è stato nominato direttore generale della Asl dell’Aquila lo scorso agosto. In precedenza ha ricoperto l’incarico di direttore del dipartimento regionale Sociale, enti locali e cultura ed è stato a lungo direttore amministrativo del Consiglio regionale abruzzese.





Foto ARCHIVIO