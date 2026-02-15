FOTO/ SCHIANTO NELLA NOTTE, AUTO SI RIBALTA PIÙ VOLTE VICINO AL CENTRO COMMERCIALE

Incidente nella notte lungo la statale a Silvi, all’altezza della zona dell’Universo Commerciale. Intorno all’una un’autovettura si è resa protagonista di un violento ribaltamento, fortunatamente senza gravi conseguenze per chi era al volante. Stando alle prime informazioni, al vaglio della Polizia Stradale, il mezzo procedeva in direzione Roseto degli Abruzzi provenendo da Pescara quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe urtato il cordolo laterale della carreggiata. L’impatto avrebbe fatto perdere il controllo al conducente: l’auto si sarebbe capovolta più volte per poi arrestarsi nuovamente sulle quattro ruote. Alcuni presenti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha prestato le cure al conducente. L’automobilista — di cui non sono state diffuse generalità né sesso — dopo le medicazioni ha però deciso di non farsi trasportare in ospedale. Gli agenti della Polizia Stradale hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La vicenda resta in aggiornamento: nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori particolari.

Foto da: Radio Roseto