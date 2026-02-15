Sicurezza e Autotutela nel Gioco Online: dai Diritti del Giocatore all'Autoesclusione ADM

La tutela dei giocatori online oggi tocca da vicino vari aspetti fondamentali che hanno tutti l’obiettivo di rendere l’esperienza ludica digitale sicura e piacevole. Sono stati, infatti, adottati provvedimenti normativi tesi a rafforzare la protezione dei dati sensibili, la sicurezza delle piattaforme e anche la corretta gestione delle attività di gioco da parte del giocatore.

Per quanto concerne il primo punto, lo Stato in collaborazione con le Forze di Polizia è impegnato in prima linea nel contrasto ai siti illegali. Si avvale di tecnologie capaci di monitorare i servizi degli operatori del comparto e intervenire tempestivamente, laddove gli standard di sicurezza e legalità non siano rispettati. I concessionari sono tenuti a verificare l’età dei giocatori e i documenti registrati. Le stesse attività ludiche devono essere tracciabili per prevenire azioni contro il giocatore.

Anche quest’ultimo può contare su maggiori strumenti per intercettare siti non autorizzati. Può verificare la presenza del logo ADM o consultare la lista nera dei siti inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Un altro criterio di verifica riguarda proprio la validità tecnica delle piattaforme che erogano i giochi. Ci sono, infatti, linee guida che gli esercenti sono tenuti a rispettare per garantire il corretto funzionamento dei giochi.

Essi devono dimostrare di avvalersi di software integri per il corretto funzionamento di siti e app. Devono essere predisposti contenuti informativi completi su regole e funzionamento dei giochi, ma anche servizi di assistenza.

Sul fronte sicurezza, il sistema di registrazione deve implementare tecniche di autenticazione a più fattori. In presenza di sistemi di cloud computing, è imprescindibile il rispetto dei requisiti previsti dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Oggi, però, non basta che l’esperienza di gioco sia legale e sicura, poiché il cittadino va anche incentivato a giocare correttamente. A tal proposito, il giocatore ha il diritto di utilizzare strumenti di autotutela avanzati, come l'autoesclusione trasversale, che permette di inibire il proprio accesso a tutte le piattaforme ADM in un unico passaggio. Per capire come attivare questo blocco, gestire i limiti di versamento o revocare una sospensione, può approfondire consultando le procedure per l'attivazione dell'autoesclusione e gli strumenti di autotutela che mettono in luce come preservare il pieno controllo

Insomma, il giocatore che si avvicina per la prima volta al gioco, ma anche quello esperto può davvero contare sia sul supporto delle istituzioni che dei concessionari, poiché entrambi operano nel pieno interesse di quest’ultimo.