TENTATO FURTO A COLLEPARCO, RESIDENTI CHIEDONO PIÙ LUCI E TELECAMERE

Un nuovo episodio di criminalità ha interessato il quartiere Colleparco. Intorno alle 20 di ieri sera, in una villetta a schiera situata tra via Melarangelo e via Memmingen, un ladro ha tentato di introdursi nell’abitazione dopo aver infranto il vetro di un infisso. Il colpo non è andato a segno solo grazie al rientro improvviso dei proprietari, che ha costretto l’uomo alla fuga. Inutile, secondo quanto riferito dai residenti, l’intervento successivo delle forze dell’ordine. Si tratta del quarto episodio registrato nelle stesse villette negli ultimi mesi; l’ultimo tentativo risalirebbe ad appena due settimane fa. Una situazione che alimenta preoccupazione tra gli abitanti della zona, i quali chiedono al Comune interventi urgenti per la sicurezza: più illuminazione pubblica e l’installazione di telecamere lungo le strade comunali in prossimità delle abitazioni. «Tra furti e presenza di cinghiali viviamo con la paura di uscire di casa», è il commento amaro che accompagna l’ennesima segnalazione.