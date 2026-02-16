CACCIATI DALLA DISCOTECA, SI VENDICANO LANCIANDO BOTTIGLIE E TEGOLE SUI RAGAZZI CHE ESCONO



San Valentino… a cazzotti. Doveva essere una serata di festa in discoteca, invece è diventata una serata di violenza gratuita, con l’esito di un giovane ferito e cinque persone denunciate a piede libero. Teatro dei fatti, una discoteca della zona ovest dell’Aquila, nell’area di Pile. I disordini sono scoppiati al termine della serata, quando il locale stava chiudendo e centinaia di ragazzi defluivano verso il piazzale. In quel momento un gruppo di stranieri, respinto all’ingresso dagli addetti alla sicurezza nelle ore precedenti, avrebbe dato avvio a un’azione ritorsiva lanciando bottiglie, tegole e altri oggetti contro la folla e la struttura. Determinante l’intervento del personale di sicurezza, che ha fatto rientrare molti ragazzi all’interno per metterli al riparo.