ELEZIONI PROVINCIA / ECCO LA LISTA DEL CENTROSINISTRA

Ecco la lista dell' "Unione dei Comuni"del Cax" per il rinnovo del Consiglio Provinciale, presentata questa mattina. La lista Casa dei Comuni rappresenta il punto di riferimento per le forze politiche tradizionalmente organizzate. In essa si concentrano infatti le candidature espressione dei partiti dell’area progressista, con l’intento di offrire una proposta politica strutturata, fondata su programmi condivisi e su un coordinamento stabile tra i diversi livelli istituzionali.

Dall’altro, la lista del Presidente D’Angelo si distingue per un’impronta più marcatamente civica. Qui trovano spazio amministratori locali, esponenti delle comunità e figure legate al territorio che, pur riconoscendosi nell’area del centro-sinistra, scelgono di mettere al centro l’esperienza amministrativa e il radicamento locale più che l’appartenenza partitica.

Due percorsi che si sviluppano in modo parallelo, dunque, ma che riflettono la pluralità e la ricchezza del centro-sinistra provinciale: da una parte la dimensione politico-organizzativa dei partiti, dall’altra l’energia delle liste civiche e delle esperienze amministrative diffuse. Una doppia proposta che mira a rafforzare la rappresentanza dei territori e a consolidare il progetto politico-amministrativo in vista delle sfide future.

*Casa Dei Comuni*

De Ascaniis Fausta

Di Vincenzo Elodia

Illuminati Marta

Ioannone Dino

Tribuiani Paolo

Varani Massimo